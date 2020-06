Personeel AZ Delta en rusthuis Westerlinde nemen afscheid met oliebollen CDR

11 juni 2020

15u43 1 Roeselare Op campus Westlaan werken de medewerkers van AZ Delta en rusthuis Westerlinde al jaren nauw samen. Maar door de verhuis van het ziekenhuis naar de nieuwbouw in Rumbeke komt hier nu een einde aan. Ziekenhuis en rusthuis namen donderdag afscheid van elkaar.

De campus wordt niet volledig verlaten, want de Kortrijkse Zorggroep H.Hart breidt er Westerlinde uit van 70 naar 122 bedden uit. Maar voor het zover is, namen de medewerkers van beide voorzieningen donderdagmiddag afscheid van elkaar. “We doen dit op een warme manier: met heerlijke oliebollen”, vertelt Wino Baeckelandt van Zorggroep H.Hart.

Beide partners vormden de voorbije jaren een stevige meerwaarde voor elkaar. “Nadat eind jaren tachtig het toenmalige Maria’s Rustoord fusioneerde met het H. Hartziekenhuis, bouwden de fusiepartners het rusthuis verder uit. In 2001 doopten ze het om tot Westerlinde, een samentrekking van de naburige straatnamen Westlaan en Lindestraat”, legt Wino uit. “Naast het rusthuis bouwde het H. Hartziekenhuis psychiatrische en geriatrische zorgafdelingen uit. De nabijheid van die ziekenhuisdiensten en de gespecialiseerde zorgverleners die er werken, liet Westerlinde toe om zwaar hulpbehoevende senioren in de beste omstandigheden op te vangen. Door de nauwe samenwerking met de naburige ziekenhuisafdeling kon Westerlinde bijvoorbeeld bewoners met een respiratoire of dialyseproblematiek verwelkomen.”