Personeel advieskantoor BDO kiest voortaan zelf hoe vaak ze thuiswerken Charlotte Degezelle

01 juli 2020

07u39 1 Roeselare De 850 werknemers van BDO België, het adviesbureau gespecialiseerd in financiële dienstverlening met hoofdzetel op het Westwing Park, hoeven na corona niet meer elke dag naar kantoor. Ze kunnen zelf kiezen hoeveel dagen per week ze van thuis uit werken. De nieuwe manier van werken moet een beter evenwicht tussen job en privé bekomen en is bovendien goed voor het milieu.

Door corona laten veel bedrijven en organisaties hun personeel tot eind dit jaar thuiswerken. Advieskantoor BDO gaat een stap verder. Na een interne bevraging gaf meer dan de helft van het personeel aan twee tot drie dagen te willen thuiswerken en thuis productiever te zijn dan op de werkvloer. Reden genoeg voor BDO om meer in te zetten op thuiswerk. “We wilden al langer af van het klassieke beeld dat onze werknemers zich moeten verantwoorden om thuis te werken”, zegt Wim Galbusera, Human Resources Director bij BDO België. “De coronacrisis heeft dit proces versneld. Voortaan is het nieuwe normaal bij BDO thuiswerk. Twee tot drie dagen per week thuiswerken laat ons personeel toe slimmer te leven en te werken.”

Thuiswerk als standaard

Medewerkers van BDO België konden al van lang voor de coronacrisis regelmatig van thuis uit werken. Maar het advieskantoor wil zijn personeel nu de kans geven zelf te kiezen wanneer ze het nodig vinden om naar kantoor te komen. Het bedrijf verplicht zijn personeel dus niet om één of twee dagen of de hele week thuis te werken. Hoeveel dagen iemand thuiswerkt, kan variëren van week tot week. “Het spreekt voor zich dat een starter meer begeleiding nodig heeft van collega’s op de werkvloer dan een ervaren consultant die zijn job door en door kent”, gaat Galbusera verder. “Maturiteit en zelfstandigheid zijn de belangrijkste woorden om in te schatten wat de meest ideale werkomstandigheden zijn. En dat alles zonder het DNA van BDO te verloochenen: een evenwicht tussen thuiswerk, teamcohesie en dichtbij de klanten staan. Vooral door dat laatste is een typisch kenmerk van BDO dat we geenszins willen verliezen.”

Kleinere ecologische voetafdruk

Eind 2019 werd BDO uitgeroepen tot eerste CO2-neutrale advieskantoor van België door een ambitieus klimaatplan. Die ambities zet het bedrijf nu kracht bij door het thuiswerk op te voeren. Alleen al in maart, april en mei lag het brandstofverbruik van het bedrijf tachtig procent lager dan voor de coronacrisis. “Dat onze CO2-uitstoot een pak lager zal liggen door onze nieuwe aanpak, is mooi meegenomen. Het was zeker niet onze grootste motivatie om van telewerk een blijver te maken. Dat is het persoonlijke geluk van onze medewerkers.”