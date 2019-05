Per fiets de troepen van generaal Maczek achterna Charlotte Degezelle

28 mei 2019

09u02 0 Roeselare Fietsen in het spoor van de Poolse bevrijders. 75 jaar na datum is het mogelijk dankzij de Poolse ambassadeur Artur Orzechowki die het initiatief nam voor de Liberation Ride. Op 14 september worden er vanuit Tielt vier fietstochten langs de bevrijdingsroute van generaal Stanislaw Maczek z’n troepen georganiseerd. Er wordt ook een heus Pools dorp ingericht.

De bevrijding van Vlaanderen door de Polen in 1944 luidde het einde van de Tweede Wereldoorlog in onze contreien in. Dit jaar wordt de 75e verjaardag van de bevrijding herdacht en ook de Poolse ambassadeur wil hier z’n steentje toe bijdragen. “Al in 2017 groeide bij mij het idee om een sportief event op poten te zetten. De herdenking van de bevrijding moet namelijk meer zijn dan enkele plechtigheden op begraafplaatsen. Ik wil ook een boodschap uitdragen, zeker naar de jeugd”, vertelt de Poolse ambassadeur Artur Arzechowski. ”Ik lanceerde mijn plan in verschillende steden die door de Polen bevrijd zijn en voelde overal enthousiasme. Dankzij Dirk Verbeke, voorzitter van de vereniging Eerste Poolse Pantserdivisie, belandde ik bij Grinta met wie we samen de Liberation Ride opzetten. Vlamingen zijn gek op hun fiets en ook in Polen is fietsen in opmars. Ik hoop dat we van de Liberation Ride een traditie kunnen maken en zo de Poolse trots en het verhaal van de Polen die Europa in 1944 bevrijdden internationaal kunnen uitdragen. Dit verhaal moet levendig blijven, de gemeenschappelijke geschiedenis van Vlaanderen en Polen, met diplomatieke betrekkingen die net 100 jaar terug de tijd ingaan, mag niet vergeten worden.”

Maar wat houdt die Liberation Ride nu precies in? Concreet staan er op 14 september 4 fietstochten op de agenda die alleen vanuit Tielt, en meer specifiek van aan de Europahal, vertrekken. “De bedoeling is dat de tochten zo dicht mogelijk het traject van de Poolse bevrijders volgen”, zegt projectcoördinator Pieter Vanraes. “We hebben hierbij oog voorplekken die aan de bevrijding van 75 jaar terug herinneren.” Twee tochten zijn bedoeld voor wielertoeristen en zullen onder motorbegeleiding in groep afgehaspeld worden. “300 fietsers kunnen zich hier voor inschrijven. De eerste peloton fietst de bevrijdingsroute in zuidelijke richting met Poperinge, de eerste stad die bevrijdt werd door de Polen, als keerpunt. Deze tocht is onze koninginnenrit van 120 kilometer. De tweede groep fietst 80 kilometer in noordelijke richting met keerpunt in Adegem waar we welkom zijn in het Canada-Poland War II Museum.” Daarnaast zijn er ook twee fietstochten voor gezinnen waarvoor men zich ter plaatse kan inschrijven. De ene tocht van zo’n 40 kilometer gaat richting Aalter, de andere is 20 kilometer lang richting Ruiselede. De routes lopen via de knooppunten. Deelnemers aan de fietstochten maken trouwens dankzij de Poolse Organisatie voor Toerisme kans op mooie prijzen, waaronder enkele exclusieve reizen naar Polen.

Wie minder sportief aangelegd is, maar zich toch even in de Poolse sfeer wil onderdompelen is op 14 september welkom in het Pools dorp aan de Europahal. “We zorgen voor Poolse hapjes en drankjes, concerten, …”, weet Joanna Doberszuc-Toulsaly van de Poolse ambassade. ”Verschillende Poolse regio’s lichten ook het thema fietsen in Polen toe en zelfs trialbiker Krystian Herba, die ambassadeur is van de fietsroute Green Velo in het oosten van Polen, komt naar Tielt met z’n fietsstunts.”

Meer info en inschrijven via www.grinta.be/nl/liberation-ride.