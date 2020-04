Peegie draagt witte sjaal als teken van solidariteit CDR

02 april 2020

Avond na avond wordt er 20 uur geapplaudisseerd en gemusiceerd als blijk van waardering voor de zorgverleners. Daarnaast zie je in het straatbeeld veel witte lakens, tekeningen, spandoeken, … als dankbetuiging en op de Botermarkt draagt nu ook Peegie een witte sjaal. Het idee hiervoor komt van Bertin Sanders die de Maten van Peegie contacteerde. “Peegie is één van de sterke historische symbolen van onze stad. Het is dan wel een fictief personage, maar het leek me waardevol om hem te betrekken in de vele blijken van waardering voor onder meer de mensen van de zorg, maar ook de politie, alle werkenden, de onderwijsmensen en onze politici die samen met de burgers strijden tegen het virus en voor ons aller gezondheid”, aldus Bertin. Wilfried Devoldere, voorzitter van Het Gild der Maten van Peegie, legde het voorstel voor aan z’n berek dat groen licht gaf. “Het is zeker een goed voorstel”, zegt Wilfried. “Ik had er zelf ook al aan gedacht maar tot Bertin ons contacteerde bleef het bij een idee. Met de hulp van Stijn Couvreur kreeg het standbeeldje deze week een witte sjaal en toont Peegie zich solidair.”