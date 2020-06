Paula Mulier viert 100ste verjaardag in WZC De Zilverberg Charlotte Degezelle

16 juni 2020

Coronaproof feest in WZC De Zilverberg want Paula Mulier mocht er dinsdag 100 kaarsjes uitblazen. Ze werd geboren op 16 juni 1920 in een gezin van zeven kinderen. Vader Julius Mulier werkte een tijdje in Frankrijk en was later boever bij voormalig Rumbeeks burgemeesterJozef. Moeder Flavie Ferret was huisvrouw. Paula trok als kind naar de Zilverbergschool en werkte later in een weverij. In 1942 stapte ze op 22-jarige leeftijd in het huwelijksbootje met Gerard Spillebeen. Het koppel had elkaar leren kennen in een brouwerij waar Paula na haar job in de weverij nog hielp om flessen te vullen. Ze bekroonden hun huwelijk met drie dochters: Frieda, Rita en Christa. Zij breidden op hun beurt de familie uit met vier kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. Paula was een echte huisvrouw die naaide, kookte, bakte, groenten teelde, konijnen en kippen kweekte,… terwijl Gerard als chauffeur werkte bij vaders Debrabander. Eenmaal de kinderen groot waren, wilde Paula graag met de auto leren rijden. Maar dat vlotte niet echt. Bij de eerste poging vergat ze de handrem en bij de tweede poging ramde zede poort van de boerderij van haar schoonbroer in Hooglede. Paula koos dan maar voor een solex. Paula was bovendien een begenadigd visser, terwijl Gerard zelden iets ving. Gerard overleed in 1992 op 72-jarige leeftijd. Paula bleef zelfstandig wonen tot ze vijf jaar terug haar intrek nam in WZC De Zilverberg waar ze dinsdag haar 100e verjaardag vierde, iets wat haar huisarts Erik Decaestecker al jaren terug voorspelde.