Paul en Norva al 60 jaar gelukkig getrouwd Joke Couvreur

24 november 2019

15u45 2

Paul Declercq (88) en Norva Vandenabeele (81) werden omringd door familie in zaal Rolarius te Roeselare om hun 60-jarig jubileum te vieren. Ook schepen Marc Vanwalleghem kwam hen feliciteren. Samen hebben ze vijf kinderen, zeven kleinkinderen en ondertussen ook al één achterkleinkind. Paul werkte altijd bij de KBC, terwijl Norva het huishouden en sociale werken deed. Paul heeft ook lang bij enkele koren gezongen, namelijk het Mandelhalm zangkoor en daarna bij het Sint-Michielskoor. Ze wonen samen in de Vierwegstraat in Roeselare.