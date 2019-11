Patrick Lefevere wint Durver & Doener-award: “Patrick blijft het peloton voor” Sam Vanacker

22 november 2019

14u23 3 Roeselare Patrick Lefevere van Deceuninck-Quick Step heeft vrijdagmiddag de ‘Durver & Doener’-award gekregen van Unizo Roeselare. Lefevere kreeg de award niet toevallig op de Dag van de Ondernemer. Opmerkelijk genoeg wist hij van niets. “Ik hou niet van verrassingen, maar dit ontroert me.”

De man achter het succes van Deceuninck-Quick Step wist van niets en was duidelijk aangedaan. Hij werd vrijdag verwacht bij hoofdsponsor Deceuninck in Gits, zogezegd voor een vergadering, maar hij werd er opgewacht door een delegatie van Unizo, de directie van Deceuninck, de burgemeesters van Roeselare en Hooglede en minister van Ondernemen Nathalie Muylle (CD&V).

Sneller dan het peloton

Voor Muylle was het haar eerste werkbezoek in eigen regio als minister. “Een van de rivalen van Eddy Merckx zei destijds dat Eddy altijd vijf kilometer per uur vlugger reed dan al de rest. Welnu, ook Patrick Lefevere rijdt vijf kilometer sneller dan de concurrentie. Niet als renner, maar als manager. Hij is uit goeie West-Vlaamse klei geboren en is een rasechte ondernemer die er blijft voor gaan. Ook als het tegen zit. Even hing zijn leven zelfs aan een zijden draadje door kanker, maar hij sloeg zich erdoor en ondertussen staat hij met Deceuninck-Quick Step, toch een middelgrote kmo met 75 mensen in dienst, al twintig jaar aan de top. Patrick blijft het peloton voor.”

Lefevere zelf was zichtbaar aangedaan. “Ik hou normaal niet van verrassingen, maar dit beeld ga ik een mooie plaats geven in mijn bureau. Dit is een hele eer en voelt speciaal om onverwacht zoveel lof te krijgen. Dat de minister ook mijn strijd tegen pancreaskanker aanhaalt zorgt voor emoties. Dat was een moeilijke periode in mijn leven. Die strijd winnen is geen evidentie, maar ik heb me inderdaad niet laten kennen.”

Het is pas de derde keer dat Unizo de Durver en Doener-award uitreikt. In 2017 ging de prijs naar Rik Denolf van Roularta en het jaar nadien was de award voor Donald Muylle van Dovy Keukens. Het beeld, waar dit keer een renner en een kassei in verwerkt zijn, is van de Roeselaarse kunstenaar Geert Corneillie.