Paterskerk wordt even drive-in bioscoop CDR

21 januari 2020

11u47 4 Roeselare Filmliefhebbers moeten op 1 februari naar de ontwijde Paterskerk, waar tijdelijk een drive-in is in ondergebracht.

De Paterskerk is sinds het najaar van 2019 herschapen tot cultuurtempel The Big Space, waar onder andere enkele kunstenaars hun atelier hebben. Kunstenares Soetkin Dewulf bouwde in het schip van de ontwijde kerk een heuse drive-in en stelt die op zaterdag 1 februari open voor het publiek. 25 mensen kunnen vanuit een auto naar de film Once Upon a Time in Hollywood kijken. En zoals het hoort, worden de drankjes geserveerd aan de auto’s. De film bijwonen kost twaalf euro en inschrijven doe je op www.vzwrauwkost.com. Je trekt best een warme jas aan. Te laat om een plekje te reserveren? Om 21.30 uur is iedereen welkom voor een optreden van Jordan Bagueba.