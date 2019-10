Paterskerk wordt cultureel en creatief broeinest: Gebouw moet na jaar leegstand ontmoetingsplaats worden voor kunstenaars Charlotte Degezelle

30 oktober 2019

19u00 0 Roeselare Na ruim een jaar leegstand is er een nieuwe bestemming voor de Paterskerk. Vzw Rauwkost huurt voortaan de kerk aan de Delaerestraat en bouwt er stap per stap een kunstencentrum voor en door kunstenaars uit Midden-West-Vlaanderen uit. Creatief talent vindt in de kerk nu al ruimte om werken te creëren, deze te tonen en om gelijkgezinden te ontmoeten. Ook wordt de brug met de bedrijfswereld geslagen. De kick-off van het creatief broeinest vindt plaats op 15, 16 en 17 november.

De Paterskerk was jarenlang een godshuis, maar na de ontwijding werden de voorbije jaren vooral Eddy Merckx en andere wielergoden er vereerd omdat KOERS. Museum van de Wielersport er tijdelijk onderdak vond tijdens de renovatie van hun vertrouwde stek. Het vernieuwde museum heropende de deuren in september 2018 en sindsdien stond de Paterskerk leeg. Tot nu. “Voortaan is het een plaats waar kunst en schoonheid de baas is”, opent cultuurschepen Dirk Lievens (CD&V). “Met het stadsbestuur nemen we de regierol op bij de creatie van een platform voor onze kunstenaars dat uniek is in de regio. Vandaag is dat er niet, waardoor ons creatief talent vaak uitwijkt. We willen hen een pied-à-terre geven, een plek waar ze terecht kunnen, en zo de regio Midwest een culturele uitstraling, een cultureel gezicht tot op bovenregionaal niveau geven. Hierbij staan maken, tonen en ontmoeten centraal.”

“Elkaar gevonden”

Motor achter het hele project is de jonge kunstenares Soetkin Dewulf, die met de vzw Rauwkost al vier jaar lang creatief talent aan ateliers helpt in leegstaande panden. “Met de Stad en de vzw hebben we mekaar gevonden”, vertelt ze. “Concreet bieden we momenteel ateliers of maakplekken aan jonge kunstenaars aan. Die zijn ondergebracht in de zijbeuken van de kerk en in de vroegere spreekkamers van de Paters Redemptoristen. Zeven van de elf ateliers zijn al bezet. De middenbeuk van de kerk zien we als tijdelijke werkplek voor iemand die bijvoorbeeld gedurende een maand aan een groots project werkt, maar eveneens als locatie waar kunst kan getoond worden in combinatie met ontmoeting. Ik werk momenteel ook al aan een uitleendienst met materialen voor de kunstenaars die op de site huizen. Het is de bedoeling dat deze plek stap per stap wordt opgebouwd en uitgebouwd tot een sterke plek waar kunstenaars thuis zijn. We hebben een visie, een toekomstplan maar daar gaan we samen met de kunstenaars naartoe werken.”

Bedrijfswereld betrekken

Ook de bedrijfswereld wordt betrokken binnen het project. “Zij zijn de perfecte ambassadeurs. Jong talent kan hun werk tonen bij onze bedrijven, in eigen streek maar eventueel ook in het buitenland. Bovendien kunnen bedrijven die actief zijn over de grenzen heen kunnen ook internationaal talent naar hier halen”, aldus de schepen.

Het grote publiek kan op 15, 16 en 17 november voor het eerst kennismaken met de nieuwe functie van de Paterskerk. “We gaan voor een weekend vol ervaringen”, zegt Soetkin. “Zo toon ik zelf een grote installatie centraal in de kerk, is er film en documentaire dankzij Justine Capelle, 2D-kunst van verschillende kunstenaars, een optreden van Brik Tu-Tok en natuurlijk ook een mobiele bar. Iedereen is welkom. Later dit jaar volgt er zeker nog een netwerkmoment met bedrijven en naar volgend jaar toe willen we ook werk maken van open atelierdagen.”

Kunstenaars uit de regio die nog op zoek zijn naar een atelier en bedrijven met een hart voor kunst die hun schouders onder het project willen zetten, kunnen contact opnemen met Soetkin via vzwrauwkost@gmail.com. Meer over de kick-off op het Facebookevent EXPO & Opening ‘The Big Space’.