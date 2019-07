Pastafabrikant Soubry lanceert emoticon voor ‘samen-zijn’ CDR

16 juli 2019

Woensdag 17 juli is Wereld Emoticon Dag. In aanloop naar die dag stelde pastaproducent Soubry vast dat er nog geen emoticon voor ‘samen’ bestond. Zowat elke mogelijke emotie krijgen we ‘verteld’ met één emoji. Maar om ‘samen’ uit te drukken, komt er steevast knip-en-plakwerk aan te pas om de boodschap over te brengen met de bekende gele gezichtjes. Tot vandaag, want Soubry lanceerde eind juni drie voorstellen voor zo’n ‘samen-emoticon’. Via een grootschalige Facebookcampagne konden de Belgen stemmen op hun favoriet. Maar liefst 1.350 stemmen werden uitgedeeld en daags voor Wereld Emoticon Dag onthuld Soubry nu welke emoticon het haalde. Die is vanaf nu op soubry.be te downloaden en kan door iedereen gebruikt worden.