Pastafabrikant Soubry introduceert nieuwe 'samen' emoji

26 juni 2019

Woensdag 17 juli is Wereld Emoticon Dag. In aanloop daar naartoe komt Soubry, marktleider en enige pastafabrikant in België, op de proppen met drie voorstellen voor een ‘samen-emoticon’. Die leggen ze via hun Facebookpagina voor aan de bevolking die kan stemmen. Op 17 juli Zak Soubry de winnaar aankondigen en de nieuwe ‘samen-emoticon’ beschikbaar stellen via hun website. Deze ludieke actie komt er niet zomaar. Soubry deed een onderzoek bij de Belgische bevolking om te achterhalen wat ‘samen’ betekent voor de Belg. Daaruit blijkt dat meer dan 8 op 10 Belgen aangeven dat vriendschap een belangrijke rol speelt in hun leven. 9 op 10 Belgen vinden ‘samen zijn met mensen die ze waarderen’ bovendien belangrijk. Belgische vrouwen lopen hierbij op kop waarbij 52% een maximum score van 9 of 10 geeft aan het belang van vriendschappen in hun leven, bij mannen is dat 46%. 63% van de vrouwen vindt bovendien ‘samen zijn’ met hun vrienden uiterst belangrijk, terwijl dat bij de mannen 51% is. 88% van de Belgen vindt ‘samen eten’ belangrijk. 76% is volledig akkoord dat pasta een typische maaltijd is die naar ‘samen’ smaakt. Walen hechten hier nog meer belang aan dan Vlamingen. Om het belang van samen te eten uit te drukken, geeft 32% van de Franstalige Belgen de maximumscore van 10, tegenover 24% van de Vlamingen. Ook op de vraag of pasta een geschikte maaltijd is om samen met vrienden of familie te eten, is er een opvallend verschil tussen de taalgroepen: Maar liefst 90% van de Franstalige landgenoten gaat daarmee akkoord, tegenover 66% van de Vlamingen. Geen wonder dat de Franstaligen in ons land dan ook veruit de grootste pasta-eters zijn, zij eten gemiddeld 6,7 kg pasta per jaar, tegenover 4,1 kg per jaar bij de Vlamingen. Per leeftijdsgroep tot slot blijkt dat jongeren grotere fans zijn van pasta als ideale maaltijd om samen met familie of vrienden te eten. 84% gaat daarmee akkoord, tegenover 72% van de 55-plussers.

