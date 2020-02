Passieconcert ten voordele van de Kerit en vzw TOV CDR

19 februari 2020

11u44 0 Roeselare Het Roeselaars Kamerkoor onder leiding van Bart Naessens brengt op zaterdag 14 maart het jaarlijkse Passieconcert. De opbrengst gaat dit jaar naar Kerit, die mensen in armoede helpt, en vzw TOV, die zich bekommert om volwassenen met psychiatrische problemen.

Het Kamerkoor krijgt voor het concert, dat om 20 uur start in de Sint-Michielskerk, het gezelschap van mezzo-sopraan Anita Dur, bariton Werner Van Mechelen en Jan Vermeire bespeelt het orgel. Ze brengen werk van onder andere Charles Gounoud en Duruflé. Tickets, receptie achteraf inbegrepen, kosten 22 euro in voorverkoop, aan de deur betaal je 24 euro. Houders van een vrijetijdspas betalen 11 euro in voorverkoop, 12 euro aan de deur en kinderen jonger dan 12 jaar komen er gratis in. De kaarten zijn te koop bij Standaard Boekhandel in de Ooststraat, het Decanaal Secretariaat in de Vrouwenstraat en De Bremstuik in de Arme Klarenstraat.