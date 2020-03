Pasen dreigt in het water te vallen bij chocolatiers: “Periode is normaal goed voor 40% van onze omzet maar nu valt de verkoop stil en regent het annuleringen” Charlotte Degezelle

19 maart 2020

16u04 0 Roeselare Het coronavirus heeft zelfs de paashaas in z’n greep. Doordat het openbare leven stil valt door de strikte maatregelen worden chocolatiers geconfronteerd met massale annuleringen van paasbestellingen en ook de verkoop valt stil. Dit terwijl Pasen voor velen de drukste periode van het jaar is.

Chocolaterie Van Parijs langs de Noordlaan is nog open, maar het is er veel rustiger dan normaal. “We blijven open zolang het mag”, zegt Myriam Vanhaverbeke. “Maar ik krijg veel minder klanten over de vloer en het regent annuleringen van gepersonaliseerde items voor feesten en evenementen maar vooral van paasgerelateerde items.” Scholen zeggen bestellingen af, verenigingen schrappen verkopen, bedrijven zullen geen paaseieren uitdelen aan hun personeel,… “Het komt hard aan voor ons en de productie staat momenteel dan ook op een laag pitje want we hebben al veel voorraad die we nu verkocht moeten zien te krijgen. Holle figuren kan je misschien wel nog versmelten, maar deze allemaal inpakken vergt ook veel werk. De typische kleine gevulde paaseitjes zijn op hun beurt verloren als ze tegen Pasen niet verkocht raken.” Maar toch is niet alles kommer en kwel. “Er zijn sporadisch wel klanten die al verder denken en nu al alles komen inkopen om hun kinderen of kleinkinderen straks sowieso, corona of niet, te verrassen. Dat doet deugd. Maar wij hopen vooral dat we mogen openblijven en dat de mensen hun lokale handelaars niet vergeten. Maar we hebben ook al een plan b klaar. Indien het toch zover komt en we de deuren verplicht moeten sluiten gaan we bekijken om aan huis te leveren.”

Geert Nemegheer van ’t Karakske besliste op zijn beurt om zijn chocoladewinkel langs de Schoolstraat in Beveren te sluiten. “Als voedingswinkel mogen we open blijven, maar voor onze eigen gezondheid en die van onze klanten besloten we toch te sluiten”, vertelt hij. “Maar makkelijk was die keuze niet, zeker niet met Pasen in het vooruitzicht. De periode vanaf nu tot en met Pasen is in een gewoon jaar onze ultieme topperiode, zelfs nog beter dan de Sinterklaasperiode, waarin we 40% van onze omzet draaien. Nu is alles een groot vraagteken. We hebben alle grondstoffen in huis en ik was al zes weken bezig met voorbereidingen. Er staan al heel wat paaseitjes en paasfiguren klaar, maar zullen we die nog wel verkocht krijgen? Op vandaag lijkt het alsof we verloren werk deden.” Maart Geert hoopt dat z’n klanten hem niet zullen vergeten. “Er kan nog altijd besteld worden via onze webwinkel en vervolgens kan de chocolade tijdens de eerste week van april opgehaald worden. Wel vragen we dat niet iedereen op vrijdag 3 april wil komen afhalen, maar dat het gezond verstand primeert en de afhalingen gespreid gebeuren. Op vandaag gelden de afgekondigde maatregelen tot en met zondag 5 april, een week voor Pasen. Hopelijk kunnen we straks toch nog van die laatste week profiteren al vrees ik er eerlijk gezegd voor.”