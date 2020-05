Partners in Accountancy laat van zich horen op Franstalige markt Charlotte Degezelle

27 mei 2020

07u25 0 Roeselare Partners in Accountancy, de groep van onafhankelijke accountantskantoren waar 330 mensen werken en met hoofdzetel in Roeselare, verwelkomt het Brusselse kantoor DBM Tax & Accounting tot haar netwerk. Met de uitbreiding naar Franstalig België is de volgende groeifase ingezet.

Het accountantskantoor DBM Tax & Accounting telt een 25-tal medewerkers en heeft haar kantoren aan de Louizalaan in Brussel. Het specialiseert zich in managementvennootschappen, holdings en familiekantoren. Zo’n 80% van het cliënteel is Franstalig. DBM Tax & Accounting is het twintigste lid dat toetreedt tot Partners in Accountancy. De stichtende vennoten Johan De Bondt en Laurent Mésot en junior vennoten Levent Gokinan, Christophe Golger en Hakki Koroglu blijven aan boord. Ze werden voor de transactie bijgestaan door de overnamebegeleider Level Next. “We hebben bewust voor Partners in Accountancy gekozen om onze groei encontinuïteit op lange termijn te kunnen bestendigen met behoud van onze eigenheid”, licht Johan De Bondt toe. “Door toe te treden tot een grotere groep kunnen we bijkomende expertise aanbieden, onze digitalisatie versnellen en terugvallen op ondersteunende tools en diensten.”

Groeien in coronatijden

Partners in Accountancy ziet ondanks de coronacrisis nog veel groeipotentieel in België. Ze blijft actief zoeken naar nieuwe leden voor haar netwerk. Onlangs werd ook Fineko, met kantoren in Genk, Leuven en Hasselt, verwelkomd. Geografische spreiding en schaalgrootte zijn belangrijke parameters in de doelstelling van Partners in Accountancy. “Onze sector is tot op vandaag grotendeels gespaard gebleven van deze crisis waardoor gesprekken met nieuwe leden blijven lopen, ook in Franstalig België”, stelt Steven Brouckaert, CEO van Partners in Accountancy. “De coronacrisis versnelt wel de noodzaak om te digitaliseren. Waar we jarenlang moesten omgaan met argwaan bij klanten en medewerkers ten opzichte van digitalisering, werd dit de voorbije weken als een vanzelfsprekendheid beschouwd. De noodzaak om te digitaliseren is vaak een reden waarom accountantskantoren aansluiting zoeken tot een grotere groep.”

Meer op www.partnersinaccountancy.be.