Participatietraject voor optimalisatie fietsstraat CDR

15 oktober 2019

Stad Roeselare start een participatietraject om de fietsstraat in de Kattenstraat en de Karnemelkstraat te optimaliseren. Dit goed twee jaar na de opening van de eerste en enige fietsstraat in de Rodenbachstad. “Met het schepencollege hebben we beslist om niet zomaar een reeks wijzigingen door te voeren, maar dit alles eerst door te praten met de buurt en de gebruikers”, vertelt mobiliteitsschepen Griet Coppé (CD&V). Tijdens de zomer namen de stadsdiensten de fietsstraat zelf al onder de loep. “Nu en tot midden november starten we met een online en offline bevraging van de bewoners, de gebruikers en de scholen”, weet Bart Dewitte, departementshoofd beleidsontwikkeling ruimte. “Vervolgens gaan we tegen eind november enkele optimalisatiescenario’s uitwerken. Die leggen we eerst voor aan het college en vervolgens koppelen we begin december terug naar de buurt. Tegen midden december moeten we zo komen tot een definitief ontwerp dat vervolgens uitgevoerd wordt. Zes maanden en één jaar na de ingebruikname van de fietsstraat 2.0 volgt dan een nieuwe evaluatie.”

In een fietsstraat hebben de fietsers ten allen tijde voorrang. Automobilisten mogen er maximaal 30 kilometer per uur rijden en moeten achter de fietsers blijven.