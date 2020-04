Parsidance gaat voor lightversie via livestream CDR

14 april 2020

14u26 1

Geen Parsidance komende zaterdag op de terreinen van Scouts Parsifal langs de Koestraat. De organisatoren zagen zich door de coronamaatregelen genoodzaakt om het festival te schrappen. Maar om de pijn wat te verzachten, beslisten ze nu om zaterdag van 14 tot 18 uur toch een livestream op te zetten. Die is te volgen via hun Facebookpagina. “Dit van op een leeg festivalterrein”, klinkt het. “Met de nodige voorzorgsmaatregelen zorgen wij zo voor een namiddag animatie, genoeg redenen om zeker thuis te blijven dus.” Om 14 uur draait TDB plaatjes, om 14.45 uur is het tijd voor Tuff Luv - Part 1 #Yrd gevolgd door Tuff Luv - Part 2 Ed Philips om 15.30 uur. Hymst zorgt vanaf 16.15 uur voor de muziek en Huismus sluit af om 17.15 uur.