Parking Bergmolenbos gaat dicht Charlotte Degezelle

23 maart 2020

17u36 3 Roeselare Het provinciebestuur besliste om de wandel- en fietspaden in de provinciedomeinen, en dus ook in het Sterrebos, opnieuw open te stellen voor buurtbewoners. De parking aan Bergmolenbos blijft echter dicht.

Door de coronamaatregelen moeten mensen zich ontspannen in hun eigen omgeving en niet met de wagen naar het bos rijden. Controle hierop is steeds mogelijk. Daarnaast besliste de stad om de parking aan het Bergmolenbos in Rumbeke af te sluiten. De afgelopen dagen was het er te druk en op de parking langs de Babilliestraat stonden er heel wat auto’s dicht bij elkaar geparkeerd. Een te grote toeloop van grote aantallen bezoekers moet vermeden worden.

Tot slot lanceert burgemeester Kris Declercq (CD&V) ook een oproep om het openbaar domein proper te houden. “Veel mensen maken een wandeling, loop- of fietstochtje in de buitenlucht. Dit wordt ook aangeraden, mits toepassing van de richtlijnen: enkel met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen én met social distancing. Bewegen heeft een positief effect op zowel het fysisch als psychisch welbevinden. Echter mag het geen aanleiding zijn om afval te dumpen in onze groenzones of langs de kant van de weg”, aldus de burgemeester. De gemeenschapswachten zijn actief bezig om te zorgen voor een proper openbaar domein, onder meer door continu aanwezig te zijn in het Geitepark. Er worden ook extra affiches voorzien die zullen worden opgehangen in de parken. De boodschap ‘Zorg nu extra voor elkaar, zorg dus ook voor een proper park!’ is meer dan ooit van tel.