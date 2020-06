Papier- en kartonafval in container op parking AZ Delta in Roeselare vat vuur LSI

04 juni 2020

18u18

Bron: LSI 0 Roeselare Op de parking van ziekenhuis AZ Delta langs de Westlaan in Roeselare heeft donderdagnamiddag papier- en kartonafval in een afvalcontainer voor gevat. De politie voert een onderzoek naar de oorzaak.

Rond 16.30 uur merkte een werknemer van AZ Delta rook uit de afvalcontainer, vlak naast de kinder- en jeugdpsychiatrie Twoape op. De man verwittigde de hulpdiensten en startte met een tuinslang zelf al de eerste bluswerken. De brandweer van de zone Midwest had het vuur snel onder controle. Maar over de oorzaak was er nog onduidelijkheid. Papier- en kartonafval vat namelijk niet zomaar vuur. De politie voert een onderzoek.