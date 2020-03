Paloma Curiosa haalt 300.000 mondmaskers uit China CDR

23 maart 2020

13u05 3 Roeselare Het Rumbeekse bedrijf Paloma Curiosa, gespecialiseerd in promotietextiel, springt in de bres voor de medische sector en gebruikt zijn contacten in China om mondmaskers naar hier te halen.

“Wij importeren al sinds jaar en dag promotietextiel uit China om hier te bedrukken met bedrijfslogo’s”, vertelt Sieglinde Olivier. Maar die sector is stilgevallen door de coronacrisis. Geïnspireerd door de noodkreet van de medische sector sprak het team van Paloma Curiosa hun relaties in China aan in de hoop mondmaskers te kunnen importeren en ze vervolgens hier tegen minimale prijzen aan de man te brengen. “Een eerste lading van 300.000 stuks, zowel gewone mondkapjes als de chirurgische maskers en uiteraard alles volgens Europese normen en met bijgeleverde certificaten, worden eerstdaags verdeeld naar de lokale ziekenhuizen en woon-zorgcentra”, weet Sieglinde. “Ook voedingsbedrijven reserveerden een lot en nieuwe bestellingen zijn ondertussen ook al onderweg.”

Maar evident is het niet. “Het zijn dagen van stress en elleboogwerk omdat nu geheel de wereld aast op mondkapjes. Ook het transport vergt huzarendiplomatie omdat landen waar tussenlandingen gebeuren de goederen kunnen tegenhouden. Ons devies in bange dagen: dat de gelederen zich sluiten, iedereen solidair!”