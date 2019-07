Paarse Porsche van verdachte Poco Locodrifter buiten strijd na ongeval LSI/VHS

07 juli 2019

12u50

Bron: LSI/VHS 4 Roeselare Op het kruispunt van de N36 en de N32 in Roeselare is zondagvoormiddag de paarse Porsche GT3 van één van de verdachte Poco Locodrifters zwaar beschadigd geraakt. De Porsche werd achteraan aangereden door een BMW X5. Volgens getuigen was de Porsche eerder aan het racen met een witte BMW M2 maar dat kan de politie niet bevestigen.

Zowel de BMW X5 als de Porsche van Thomas T. (29) uit Roeselare reden op de Rijksweg (N36) van Izegem richting Roeselare. Aan de rode lichten stond een lange rij voorgesorteerde wagens om linksaf richting Menen te rijden. Die rij nam niet alleen de volledige voorsorteerstrook maar ook een deel van het tweede rijvak in. De paarse Porsche reed aanvankelijk op het eerste rijvak maar week na het passeren van de voorsorteerfile opnieuw naar links naar het tweede rijvak uit. De Roemeense man uit Hulste (Harelbeke) achter het stuur van een BMW X5 die achterop reed, kon het uitwijk- en remmanoeuvre van de Porschebestuurder niet meer tijdig beantwoorden en botste er achteraan op. Door de klap vloog de Porsche over het kruispunt en kwam daar tot stilstand. Een deel van het kruispunt moest voor het verkeer afgesloten worden tot de brandweer olie, brokstukken en andere vloeistoffen hadden opgeruimd. De inzittenden van de Porsche bleven ongedeerd, in de BMW X5 raakte de Roemeense automobilist en één van de kinderen op de achterbank lichtgewond. Het ongeval met de opvallende Porsche werd door heel wat passanten gretig gefotografeerd en gedeeld op sociale media.

Volgens andere automobilisten was de paarse Porsche voor het ongeval aan het racen met een witte BMW M2. De politie van de zone Riho kan dat niet bevestigen. Zowel de Porsche als de witte BMW kwamen wel van hetzelfde auto-event aan het Accent Business Park.

Halfweg juni verloor de eigenaar van de paarse Porsche GT3 nog voor 15 dagen zijn rijbewijs nadat hij aan het Roeselaarse station betrapt kon worden op driften. Begin dit jaar was er op sociale media heel wat te doen rond driften in Roeselare. Tal van filmpjes doken op van automobilisten die op de grote rotonde aan het bedrijf Poco Loco met gierende banden rondjes draaiden. Eén van de wagens was de opvallende paarse Porsche GT3 van Thomas T. Er volgde een proces voor de politierechtbank maar daar ontkende T. net als twee andere verdachten dat hij achter het stuur zat tijdens het driften. Het proces rond het driften aan Poco Loco wordt in september verder gezet. Dan moeten de drie verdachten aan de politierechter laten weten wie achter het stuur zat.

