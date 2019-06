Paard overleeft val in gracht niet ondanks reddingsactie van drie uur LSI

17 juni 2019

14u59

Bron: LSI 0 Roeselare Op de grens van Izegem, Sint-Eloois-Winkel en Oekene is maandagmiddag een tweejarige hengst in de gracht naast zijn weide gesukkeld. Ondanks een reddingsactie van een gespecialiseerd dierenreddingsteam van de brandweer Westhoek heeft het dier het niet overleefd.

Yves Hoornaert uit Hooglede trof het paard rond 13 uur aan in de gracht naast zijn weide. “In opdracht van Aspiravi onderhouden we met de groendienst van Weerwerk, een sociale werkplaats, het groen rond de windmolens in de buurt van het Essotankstation langs de E403”, vertelt Yves. “Ik inspecteerde de graskanten op stenen voor we de maaibeurt startten en zag plots de kop van een paard boven de gracht uitsteken.”

Toen de brandweer aankwam, reed eigenaar Ignace Hinnekens uit Gullegem bijna gelijktijdig het weggetje naar zijn weides op. “Twee keer per dag kom ik de paarden eten geven”, zegt Ignace. “We deden dat ook vanochtend om 9 uur. Toen was er nog niets aan de hand. Vermoedelijk is Icard over of door de omheining gesprongen. Het is wel een hevig paardje.” Aanvankelijk koesterde Ignace nog de hoop dat Icard niets zou gebroken hebben bij zijn val in de gracht, maar dat bleek ijdele hoop.

Vanuit Leke, Diksmuide en Veurne snelde een gespecialiseerd dierenreddingsteam naar Izegem. “Met een kraan en teugels konden we het paard uit de gracht tillen en naar de weide brengen. Maar volgens de dierenarts waren zijn poten verlamd, vermoedelijk door een letsel aan de ruggengraat en een klaplong. Er zat niets anders op dan het dier een spuitje te geven. Jammer, maar een reddingsactie levert niet altijd het verhoopte resultaat op.” Ook eigenaar Ignace zag met lede ogen aan hoe zijn paard de laatste adem uitblies.