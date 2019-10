Overwinning Belgisch zonnewagenteam kleurt Roeselaars CDR

17 oktober 2019

11u53 0

Voor de allereerste keer ooit is het Belgisch Agoria Solar Team, bestaande uit studenten van de KU Leuven, erin geslaagd om het WK zonnewagens in Australië te winnen. Hun zonnewagen legde 3.020 kilometer af met een gemiddelde van 86 per uur en kwam als eerste over de finishlijn in Adelaide. Ook bij het Roeselaarse bedrijf BO-Solutions, die enkele onderdeeltjes leverde voor de zonnewagen, is gejuich te horen. “Wij zijn super trots dat we met onze technologie hebben kunnen bijdragen om dit jong talent de wereldtitel te laten behalen op de Bridgestone World Solar Challenge 2019. Dit is een absoluut privilege”, reageert zaakvoerder Bart Vandepitte. “Deze overwinning bewijst nog maar eens dat dit vandaag meer dan ooit een engagement is dat we met zijn allen moeten aangaan. Maar evengoed hopen we hiermee jongeren te laten dromen, te tonen dat je samen meer bereikt en te inspireren om te kiezen voor techniek. Deze overwinning zal België ongetwijfeld nog meer op de kaart zetten op vlak van toptechnologie en innovatie.”