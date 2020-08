Overvaller krijgt 18 maanden cel, maar moet niet meer naar gevangenis LSI

18 augustus 2020

13u40

Bron: LSI 0 Roeselare De 32-jarige man uit Roeselare die in augustus 2019 een nachtwinkel in de Sint-Amandsstraat in Roeselare heeft overvallen, is door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden. Alleen de periode van vijf maanden die hij al in voorhechtenis zat, sprak de rechter als effectieve straf uit.

Thijs L. stapte rond 3 uur gemaskerd en gewapend de nachtwinkel binnen. Hij ging er met 250 euro vandoor. Het wapen was echt, maar niet geladen. Veel moeite om de dader te identificeren had de politie niet, want de uitbater had hem als een regelmatige klant herkend. Bovendien reed hij na de overval weg met zijn eigen auto, maar de uitbater kon de nummerplaat noteren.

Op de dag van de overval bleek hij te weinig geld te hebben om cocaïne te kopen. Hij besloot dan maar een overval te plegen. “Hij kampt met een bipolaire stoornis”, pleitte zijn advocaat. “Als hij zijn medicatie neemt, is er niks aan de hand. Maar toen zat hij alleen thuis, nam zijn medicatie niet en had drugs gebruikt. Ondertussen heeft hij zijn leven herpakt en legt hij al maanden negatieve drugtests af.”

Thijs L. zelf drukte zijn spijt uit. “Vijf maanden voorhechtenis hebben me wakker geschud. Ik ben ondertussen een andere weg ingeslagen en heb al mijn voorwaarden correct nageleefd.” Hij is ook veroordeeld omdat hij twee portefeuilles had gestolen toen hij als installateur bij klanten op thuisbezoek ging.