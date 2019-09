Overschot hulpactie voor Filip Maekelberg wordt verkocht op Krottegemse rommelmarkt VHS

11 september 2019

19u51 3 Roeselare De hulpactie voor Filip Maekelberg, de ex-baron van Krottegem die tijdens een felle brand in zijn flat uit het raam van de eerste verdieping sprong, krijgt concrete vorm. Er is een rekeningnummer, er komt een benefiet, mensen kunnen goederen binnenbrengen en er zullen speciale postkaarten verkocht worden.

De Krottegemse Ransels laten hun ex-baron niet in de steek, zo lieten ze eerder al weten. “Filip heeft letterlijk niks meer en kan een steuntje dus goed gebruiken”, zegt woordvoerder Frank Wauters. “We hebben een rekeningnummer geopend waarop mensen een bedrag(je) kunnen storten. De actie ‘Hulp aan Filip’ wordt echter meer dan dat. Op een nog nader te bepalen datum organiseren we dit najaar een benefiet. We zoeken daarvoor nog sponsors en vrijwilligers.

Inzamelactie, op afspraak

“Wie die dat wenst, kan tot 4 oktober 2019 goederen zoals meubels, keukenmateriaal, kledij e.d. binnenbrengen, nadat er met mij een afspraak is gemaakt”, legt Frank Wauters uit. “De familie van Filip zal dan beslissen wat hij kan gebruiken. Al het overige zal, mits akkoord van de schenkers, verkocht worden op de Krottegemse Rommelmarkt die doorgaat op zondag 6 oktober. De opbrengst van de verkoop gaat uiteraard integraal naar Filip. Verder starten we binnenkort de verkoop van steunkaarten ‘Hulp voor Filip’ en postkaarten met foto’s, aangebracht door de fotoclub Krottegemse Potrettetrekkers. Uiteraard zijn we ook voor deze acties op zoek naar vrijwilligers.” Wie goederen wenst te schenken, zich graag wil aanmelden als vrijwilliger of over een van de vermelde acties verdere info zoekt, kan contact opnemen met Frank Wauters, 0475/63.06.51, frankwauters@opael.be. Filip Maekelberg financieel steunen, kan op het rekeningnummer BE02 1030 6295 9940, met vermelding ‘Hulp aan Filip’.