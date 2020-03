Overleg met vakbonden na stilgelegd feestje in straat van burgemeester VHS

27 maart 2020

Er is een datum geprikt voor het overleg dat de Izegemse burgemeester Bert Maertens (N-VA) heeft gevraagd, na de commotie rond een stilgelegd feestje in de straat waar hij woont. Komende maandag gaat hij rond de tafel zitten met de vakbonden.

Niet alleen het feestje zelf - waar volgens de politie duidelijk sprake was van een inbreuk op het samenscholingsverbod - blijft zwaar op de maag liggen van politiemensen en hun vakbonden. Ze nemen het de Izegemse burgemeester vooral kwalijk dat hij de zaak nadien minimaliseerde. Daarom hebben ze hem een open brief geschreven waarin ze publieke excuses eisen. Bert Maertens gaf eerder deze week al aan dat hij zo snel mogelijk in dialoog wilde gaan met de vakbonden. Dat gebeurt komende maandag tijdens een dringend basisoverlegcomité (BOC). Kris Declerck, burgemeester van Roeselare, zal in zijn functie van voorzitter van het politiecollege de bijeenkomst leiden. Per vakorganisatie wordt een beperkt aantal afgevaardigden toegelaten. Er worden maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus om de bijeenkomst op een veilige manier te laten verlopen.