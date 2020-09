Overkapte winterterrassen en kraslotjesactie moeten Roeselaarse horeca door de winter helpen Charlotte Degezelle

29 september 2020

18u39 0 Roeselare Stad Roeselare neemt enkele maatregelen om de horeca in tijden van corona ook tijdens de winter te ondersteunen. De uitbaters kunnen hun terrasvergunning verlengen en een aanvraag indien om hun terras tijdelijk te overkappen. Een actie met kraslotjes moet bovendien het horecabezoek stimuleren.

Corona heeft een zware impact op de lokale horeca. De stad Roeselare besliste eerder al om de horecaterrassen uit te breiden. Zo konden de coronamaatregelen beter nageleefd worden en de impact op de horeca wat verzacht worden. Ook werd de terrassentaks al definitief geschrapt. Maar nu het terrasseizoen op zijn einde loopt en de winter in aantocht is, reikt het stadsbestuur een extra helpende hand aan de horeca. “Met het college van burgemeester en schepenen besliste we maandag dat horeca ondernemers individueel een aanvraag kunnen doen om hun terrasvergunning in tijd uit te breiden tot en met 14 februari 2021. Vanaf 15 februari 2021 start immers het normale terrasseizoen terug op”, vertelt burgemeester Kris Declercq (CD&V). “Tegelijk zal men ook een aanvraag kunnen doen om de terrassen tijdelijk te overkappen. Daarvoor werd een toetsingskader opgesteld dat een aantal voorwaarden beschrijft met aandacht voor veiligheid, esthetiek en haalbaarheid. In de loop van deze week zullen de horeca ondernemers hun aanvraag kunnen doen via een online invulformulier op de stadswebsite. Het Horecamanagement neemt, met steun van de Roeselare, gelijktijdig het initiatief om een groepsaankoop te organiseren in samenwerking met het Roeselaars bedrijf VISIX. De horeca zal zo voordelig tenten kunnen aankopen.”

Ventilatiespecialist

Ook een goede verluchting is aangewezen in de strijd tegen het coronavirus. De stad speelt hier op in door een gratis bezoek van een ventilatiespeciliast aan te bieden aan de horeca. “Die specialist, die langskomt op aanvraag, zal tijdens de ‘service’ een CO2 meting doen. Zo kan worden bekeken of er voldoende verse lucht aanwezig is in de ruimte en krijgt men tips hoe dat eventueel verbeterd kan worden.”

Tot slot wil de stad meer mensen op café en in de restaurants krijgen. Hiervoor lanceren ze een actie met kraslotjes. ”Al wie in de maand oktober een Roeselaarse horecazaak bezoekt, wordt beloond met een kraslotje Oltegoare Santé. Het kraslotje kan onmiddellijk of later gebruikt worden. De prijzenpot gaat van een gratis consumptie, een rondje trakteren aan jouw vrienden tot een etentje in de deelnemende horecazaken of een overnachting voor twee in Roeselare.”