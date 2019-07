Over heksen en De Romeo’s: onze tips voor het weekend CDR

25 juli 2019

Beselare - 60 jaar Heksenstoet

Beselare maakt op zondag 28 juli haar naam van heksendorp opnieuw waar. Die dag trekt de 46ste Heksenstoet er door de straten. 60 jaar na de eerste optocht naar het gemeentehuis, zijn de heksen weer klaar om de boel letterlijk en figuurlijk op stelten zetten, want voor het eerst kreeg de stoet met ‘De Boel op stelten’ een thema. Verwacht je aan een levendige stoet waar niet minder dan 1.200 figuranten aan deelnemen, met tal van nieuwigheden: nieuwe wagens, outfits, geen plakkaatdragers meer…

De Heksenstoet start om 15.30 uur, maar vanaf 13.30 uur is er animatie en na de stoet zijn er optredens voorzien. De toegangsprijs bedraagt 6 euro, inclusief programmaboekje. Kinderen jonger dan 12 komen er gratis in. Meer info op www.heksenstoet.be.

Izegem - Bosmolenfeesten

Elk vierde weekend van juli, van vrijdag tot en met maandag, viert de Izegemse wijk Bosmolens feest. En dat doen ze dit jaar opnieuw met heel wat muziek. In de tent op het Ter Beursplein kiest men op vrijdagavond voor het hardere werk met optredens van coverband MFH, Carneia en In Your Honor - Foo Fighters Tribute. Op zaterdag zetten onder meer partyband BTZ en de Ardooise dj Dennis Cartier de tent op stelten, terwijl op maandag het Vlaamse lied hoogtij viert met onder meer Evelien Cannoot en De Romeo’s. Doorlopend zijn er ook nog tal van activiteiten zoals een stratenloop, wielerwedstrijden, Bosmolens Got Talent, een kubb-tornooi…

De toegang tot alle optredens en activiteiten is gratis. Meer op www.feestcomiteitbosmolens.com.

Poperinge - Keikoppensmultocht

Landelijke Gilden Poperinge organiseert op zondag 28 juli voor de 18de keer hun Keikoppensmultocht. Ze schotelen je een gezinsvriendelijke fietstocht van zo’n 30 kilometer voor, langs landelijke wegen. Onderweg zijn zes stopplaatsen voorzien waar het telkens smullen geblazen is. Achtereenvolgens geniet je van een aperitief, soep, een warme maaltijd, een ijsje, kaas en wijntje en tot slot koffie met gebak. Het parcours kan ook met de auto worden afgelegd.

Starten kan van 10.30 uur tot 13 uur aan de Schipvaartweg 10 in Poperinge. Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan tot vrijdagavond 26 juli. Volwassenen betalen 28 euro, kinderen 16 euro. Je kan je aanmelden bij Berny Verhee op 0479/94.58.32. De nodige centen dienen overgeschreven te worden op rekeningnummer BE87 7480 0829 2694 met vermelding ‘Keikoppensmultocht Poperinge + aantal personen’.

Ingelmunster - Tabakommegang

Al 25 jaar zakken heel wat Vlaamse artiesten elke laatste zondag van juli naar ’t Veld af om er het publiek te entertainen tijdens de Tabakommegang. Speciaal voor het jubileum is er een ‘best of’-affiche. Op 28 juli wordt het feestgedruis om 14.30 uur afgetrapt door de Ketnetband. Om 16.15 uur treedt David Van Dyck op, een uurtje later gevolgd door Filip D’Haeze met zijn dames van Swoop. Topvedette van de dag is Willy Sommers die om 18.15 uur zijn grootste hits laat horen. Eerder in het weekend zijn er ook nog een frietkaarting, een kermisvinkenzetting en de Tabakommegangfietsroute.

De Vedettenparade vindt plaats in de Bloemgatstraat. De inkom is gratis. Meer info op http://www.tabakommegang.be.

Lichtervelde – Festivalsfeer dankzij Socks ’n Sandals

Op zaterdag 27 juli slaat het gratis festival Socks ’n Sandals al voor het zevende jaar op rij de tenten op in de tuin van OC De Schouw langs de Statiestraat, die wordt omgebouwd tot een gezellige oase met zomerse house & tech house beats. Op de affiche staan onder meer Galek, Klövz, Lowie Trio, Niels Feijen, Lya en de Spaanse dj Miguel Bastida. De tuin van OC De Schouw wordt aangekleed met een zelfgemaakte bar, een dj-booth en enkele gezellige loungehoekjes. Nieuw zijn een extra foodtruck en meer aandacht voor het licht en het geluid. De toegang is gratis en de deuren van Socks ’n Sandals gaan al open om 14 uur. Meer info op het Facebookevenement.