Over en uit voor Miss Batjesprinses: "De verkiezing heeft haar maximum bereikt, maar ik ga verder met Miss Benelux Beauty"

01 augustus 2019

Miss Batjesprinses is niet meer. Een kwarteeuw na de laatste verkiezing blies Yana Parmentier-Leman de verkiezing in 2016 nieuw leven in. Maar na vier edities heeft ze het gevoel dat de verkiezing haar maximum bereikt heeft. Volgend jaar geen Miss Batjesprinses dus, maar wel Miss Benelux Beauty. Of de verkiezingsshow in Roeselare georganiseerd zal worden, is nog niet duidelijk. "Sowieso blijven we in West-Vlaanderen", verzekert Yana.

Bij de veertigste verjaardag van de Batjes in 1972 werden voor het eerst een Batjeskoning en Batjeskoningin verkozen, wat een jaar later uitmondde in de verkiezing van een Batjesprinses. In 1991 werd bij gebrek aan belangstelling een punt gezet achter de verkiezing. Yana Parmentier-Leman was toen nog een peuter, maar aangestoken door de nostalgie die leefde rond de verkiezing blies zij die in 2016 nieuw leven in.

Stress

De eerste drie edities van Miss Batjesprinses vonden plaats tijdens de Batjes op de Grote Markt. Dit jaar week Yana uit naar zaal OCAR in Rumbeke, maar een vijfde editie komt er niet meer. “Eigenlijk was ik na de derde editie van plan om te stoppen”, geeft Yana toe. “Ik stond er alleen voor en de organisatie betekent veel werk en veel stress. Maar iedereen zei me dat ik hiervoor geboren ben en uiteindelijk kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Dit jaar kozen we met Miss Batjesprinses voor een nieuwe, exclusievere stijl. Nooit eerder kreeg ik zoveel positieve reacties op een show, wat uiteindelijk een bevestiging was voor de ideeën waar ik al langer op broedde.”

Geografisch te beperkt

Maar bij Miss Batjesprinses voelde Yana zich geografisch beperkt. “Miss Batjesprinses is een ambassadrice van Roeselare. Meisjes uit heel West-Vlaanderen konden zich voor deze verkiezing inschrijven, want een verkiezing met alleen Roeselaarse meisjes is niet werkbaar. Maar dat stootte op kritiek. Veel mensen vinden dat Miss Batjesprinses een Roeselaarse moet zijn. Daarnaast kreeg ik steeds meer vragen van meisjes uit andere provincies of zij ook konden deelnemen. Het werd me steeds duidelijker dat Miss Batjesprinses haar maximum bereikt had. Ik wil de naam en de authenticiteit van de verkiezing niet verloochenen en heb daarom Miss Benelux Beauty in het leven geroepen. Het was geen makkelijke keuze en ik vind het jammer dat ik Miss Batjesprinses moet loslaten. Uiteindelijk is het mijn kindje, iets wat ik in mijn eentje van nul heb opgebouwd. Als iemand de verkiezing dus zou willen verderzetten, zal die zich eerst moeten bewijzen. Luna Timmerman, Miss Batjesprinses 2019, en haar twee eredames zullen dit jaar nog de naam van Miss Batjesprinses uitdragen. Rond de jaarwissel zullen ze een lintje van Miss Benelux Beauty krijgen. Dat wordt ongetwijfeld een emotioneel moment.”

Inschrijven voor Miss Benelux Beauty

Voor Miss Benelux Beauty kunnen meisjes tussen 18 en 30 jaar uit België, Nederland en Luxemburg zich vanaf 1 september inschrijven. “In die verkiezing neem ik het gedachtengoed van Miss Batjesprinses mee. Geen ideale maten en geen bikinidéfilés. Ik geef mezelf één jaar om het te proberen. Draait Miss Benelux Beauty op niets uit, dan stopt het voor mij. Maar ik zal tenminste kunnen zeggen dat ik het geprobeerd heb. Een locatie voor de show is er nog niet, al ga ik niet naar Antwerpen ofzo trekken. Ik denk in de richting van De Spil in Roeselare, De Leest in Izegem of - als ik groot droom - het Plopsa Theater in De Panne.”

