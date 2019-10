Oudste priester van bisdom Brugge overleden CDR

19 oktober 2019

Michel Maeckelberghe, de oudste priester van het bisdom Brugge is overleden. Maeckelberghe vierde in februari nog zijn 100e verjaardag en woonde nog zelfstandig langs de Désiré Merghaerstraat. De priester is vorige maandag, 14 oktober, gestorven in het AZ Delta. De begrafenisplechtigheid vindt plaats op donderdag 24 oktober om 10.30 uur in de Sint-Michielskerk.

Eerwaarde Maeckelberghe werd geboren in Steenkerke bij Veurne en werd in 1944 tot priester gewijd in Brugge. Hij was leraar aan het bisschoppelijk College in Veurne, kapelaan van de Patershoek in Westvleteren, onderpastoor van de Sint-Martinusparochie in Moorslede, pastoor van de parochie Sint-Jan in Anzegem en aalmoezenier van het Stedelijk Ziekenhuis en rusthuis Huize ten Hove in Roeselare. Hij bekwam eervol ontslag in 1994 als ziekenhuisaalmoezenier en vijf jaar later als rusthuisaalmoezenier. “Ik ben een gelukkig man. Ik ben dankbaar voor de vele goede jaren en de goede mensen om me heen”, vertelde de priester in februari nog in deze krant naar aanleiding van zijn verjaardag. “Ik heb m’n leven in de handen van God gegeven. Ik ben gelukkig en dankbaar voor de vele kansen die ik gekregen heb als priester en heb altijd kracht gevonden in het gebed.” Ook liet hij optekenen dat hij ondanks z’n hoge leeftijd nog dagelijks in z’n Latijnse gebedenboek las.