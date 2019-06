Oudste kermiskoers van het land rijdt opnieuw uit VDI

01 juni 2019

17u41

Bron: VDI 0 Roeselare Terwijl de renners in de Giro d’Italia hun voorlaatste rit reden, voltrok zich in Krottegem eenzelfde spektakel, maar dan van een kleiner kaliber. Omdat het dit jaar 150 jaar geleden is dat de allereerste kermiskoers van het land in Roeselare werd gereden, deden de Ransels in Krottegem alles nog eens netjes over.

Freddy Eeckhout, die eerder dit jaar nog verkozen werd als eerst Krak van Krottegem, had de eer de coureurs op het parcours te vergezellen. De hernieuwde ‘Krottegemse kermiskoers’ lag langs een gesloten parcours en iedereen mocht deelnemen. Er vonden drie wedstrijden verspreid over vijf categorieën plaats, maar ambiance stond voorop. Bij elke wedstrijd werden immers ook niet-aangesloten deelnemers toegelaten onder de vorm van een zogenaamde parochianenkoers. Verschillende wijkbewoners en wielertoeristen gingen gretig op die uitnodiging in en maakten er een leuke wielernamiddag in Krottegem van.

Meer over Krottegem

sport

sportdiscipline

wielersport