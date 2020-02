Oudste inwoner Zulma Soete (104) overleden CDR & LSI

20 februari 2020

10u40 0 Roeselare Zulma Soete, de oudste inwoner van Roeselare, is woensdagavond op 104-jarige leeftijd overleden. Dat wordt bevestigd door WZC De Waterdam waar Zulma sinds haar 94e woonde.

Zulma vierde op 20 januari, net een maand geleden, nog haar verjaardag in het bijzijn van familie en vrienden. Toen verklapte ze ook het geheim van het lang leven. “Elke dag drink ik een porto als aperitief, ’s avonds geniet ik van een Elixir de Roulers en tussendoor eet ik wat chocolade”, gaf ze toen mee. Zulma Soete werd geboren op 20 januari 1916 in het Franse Steenkerke. In haar jeugdjaren diende ze in de gerenommeerde Blankenbergse zaak Lion Noir waar ze Frans leerde. Op haar 26e trouwde ze met André Samyn met wie ze twee dochters kreeg. Het koppel baatte in Beitem 26 jaar lang Bakkerij Samyn uit. Zulma verloor haar echtgenoot in 1970. Ze woonde zelfstandig tot haar 94e.

Zulma mocht de titel van oudste Roeselarenaar slechts enkele maanden dragen, sinds het overlijden van Agnes Debaeke in december vorig jaar. Op vandaag mag Camilla Vanwaeyenberghe, die op 29 december 104 wordt, zich de oudste inwoner van de Rodenbachstad noemen. Camilla, of Lucie zoals ze in de omgang wordt genoemd, woont nog thuis in de Rotsestraat.