Oudste inwoner van Roeselare Camilla Vanwaeyenberghe (103) overleden CDR

06 april 2020

12u54 4 Roeselare Camilla Vanwaeyenberghe is maandagochtend overleden. Met 103 lentes op de teller mocht ze zich de oudste inwoner van Roeselare noemen.

De oudste bewoner van Roeselare, Camilla Vanwaeyenberghe, woonde bijna tot de laatste dag thuis in de Rotsestraat. Camilla, of Lucie zoals ze in de omgang werd genoemd, werd in 1916 geboren als achtste in een gezin van elf kinderen. Ze trouwde in 1942 met Michiel Vandekerckhove en samen kregen ze vijf zonen.

Net na de Tweede Wereldoorlog opende ze een winkel met kaas en melk in de Ooststraat. Later groeide die zaak – ’t Kroontje – uit tot de eerste delicatessenzaak met zelfbediening van Roeselare. Ze bleef er een kwarteeuw werken. Camilla moest in 1992 afscheid nemen van haar echtgenoot, maar had een zeer goeie band met haar kinderen en 16 kleinkinderen.

Op haar verjaardag vorig jaar op 29 december verklapte ze aan deze krant nog het geheim van haar hoge leeftijd: “Content zijn met wat je hebt, keihard werken en optimistisch in het leven staan. Ondanks tegenslagen.”

De begrafenis zal door de strenge coronamaatregelen in intieme kring plaatsvinden.