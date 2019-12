Oudste inwoner Agnes Debaeke (105) overleden Valentijn Dumoulein

27 december 2019

14u13 4 Roeselare Agnes Debaeke is op 105-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt woonzorgcentrum Zilverberg, waar ze verbleef. Agnes was de oudste inwoner van Roeselare. Ze vierde op 12 november nog haar laatste verjaardag.

Agnes werd in 1914 amper enkele maanden na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in een gezin met acht kinderen geboren. Ze heeft jaren gediend bij rijkere mensen en stapte in 1936 in het huwelijksbootje met Odiel Vancraeynest, die in 2000 overleed en met wie ze altijd in Lichtervelde heeft gewoond. Het koppel had vijf kinderen, die de familie verder uitbreidden met tien kleinkinderen, zeventien achterkleinkinderen en negen achterachterkleinkinderen. Sinds 2011 verbleef ze in De Zilverberg.