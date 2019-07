Ouders nemen draad van hun traiteurszaak weer op: “Loïc zal altijd bij ons zijn” Hans Verbeke & Charlotte Degezelle

30 juli 2019

19u30 0 Roeselare Dik drie weken nadat ze hun zoontje Loïc (3,5) moesten afgeven - de kleuter viel thuis in de zwemvijver - rapen Nicolas Depoortere en zijn vrouw Melissa Casier uit Houthulst hun moed weer samen en gaan ze weer volop voor hun traiteurszaak ‘Le Boucher’. “Even dachten we aan stoppen maar we willen verder werken aan onze droom”, klinkt het.

Het zijn emotioneel zware tijden voor het echtpaar uit Houthulst dat in Roeselare de drukbeklante traiteurszaak ‘Le Boucher’ runt. Hun wereld zag er plots helemaal anders uit, toen hun jongste zoontje thuis in de zwemvijver terechtkwam en in levensgevaar naar het ziekenhuis moest. Toen na enkele weken bleek dat er voor de kleuter geen levenskansen meer waren, moesten ze het allicht moeilijkste besluit van hun leven nemen. “Het was bijzonder zwaar maar de steun van honderden mensen doet ons nog altijd deugd”, zegt het koppel.

Stoppen is geen oplossing

Op sociale media laten Nicolas en Melissa weten dat ze de draad van hun traiteurszaak weer opnemen. “Bij het verlies van Loïc’sje hebben we even aan stoppen gedacht. Maar na enkele dagen beseften we dat dat eigenlijk niet de oplossing is, dat we gewoon moeten verder doen zoals we bezig waren, op de manier waar allebei onze kids trots op waren. Want vergis je niet, hoe klein ze ook waren, Mathis en Loïc vonden het fantastisch wat we doen en waren er maar al te graag bij. Dat is voor ons de reden om er weer volledig voor te gaan.” Volgende week woensdag 7 augustus starten we met onze eerste thuisleveringen. Zoals het voordien was, kunnen de klanten online bij ons bestellen, ook voor evenementen en feestjes.

“Oe ist?”

Nicolas en Melissa gaan de confrontatie met hun klanten niet uit de weg. “We kunnen ons voorstellen dat het voor velen moeilijk is om ons voor de eerste keer aan te spreken... “Oe ist?”, zeg je al snel als je iemand ontmoet of ergens binnenkomt. Die vraag ligt nu wat moeilijk. Het gaat natuurlijk niet zo goed met ons. Maar laat dat vooral geen reden zijn om ons niet aan te spreken. We zijn er in ons gezinnetje voor elkaar. Maar een praatje met andere mensen zorgt er ook voor dat de pijn van het verlies eventjes weggenomen wordt. En zoals we intussen al mochten ervaren: als iemand ons een eerste keer aangesproken heeft, is de drempel verdwenen en het gaat het de volgende keer vanzelf. Eén ding is zeker: wat we ook doen: Loïc, onze kleine Leeuw van Vlaanderen, zal altijd bij ons zijn, in alles wat we doen”, besluit het koppel.