Ouders lezen voor in verschillende talen in basisschool Ring CDR

29 november 2019

07u24 0 Roeselare Basisschool Ring heeft de Voorleesweek en hun deelname aan het SIREE-project gekoppeld aan elkaar. Via dat Europees project wil ARhus gezinnen met een migratieachtergrond meer betrekken bij het onderwijs. De Voorleesweek kreeg dan ook een multicultureel tintje doordat ouders van verschillende nationaliteiten kwamen voorlezen in hun taal in de school in de Groenestraat.

“Omdat we ouderparticipatie belangrijk vinden, streven we ernaar wekelijks een voorleesmoment in te lassen met onze ouders”, zegt directeur Brigitte Plovie. “We willen dit niet beperken tot de Voorleesweek alleen. Tijdens de Voorleesweek gingen we samen naar ARhus, zodat de ouders ook de weg naar de bib vinden. De collectie van ARhus bevat anderstalige boeken. Zo kan het leesplezier bij iedereen aangewakkerd wordt. Wat ik vooral gemerkt heb tijdens deze sessies is dat voorlezen de ideale manier is om mensen dichter bij elkaar te brengen en samen te genieten van leesplezier.”

In Arhus ontleende de school anderstalig boeken om vervolgens in de klas te laten voorlezen. Leerkracht Stijn Van De Walle ervaarde hoe voorlezen verbindend kan werken: “Door ouderparticipatie willen we de drempel tussen ouders en school verkleinen. Voor de anderstalige kinderen en hun ouders biedt het voorlezen in de klas een uitstekende gelegenheid om dit doel te bereiken.”

“Een positieve houding tegenover de thuistaal van leerlingen kan hun motivatie vergroten”, pikt Sara Clauw, verantwoordelijke collectie bij ARhus in. “Een goede beheersing van de eigen taal helpt ook bij het Nederlands leren. We bouwen daarom aan een aanbod anderstalige boeken in een waaier van talen, van Arabisch tot Roemeens.”