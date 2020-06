Ouders kunnen geboorte van baby weer aangeven in AZ Delta CDR

23 juni 2020

15u36 0

Ouders kunnen voortaan de aangifte van de geboorte in AZ Delta zelf regelen. De stad organiseert deze dienstverlening nu ook in de materniteit van AZ Delta op de campus Rumbeke. Voor een geboorteaangifte moeten ouders dus niet meer naar het stadhuis komen. Deze dienstverlening lag enkele weken stil door de coronacrisis, maar werd nu weer opgestart, samen met de ingebruikname van de materniteit in het nieuwe ziekenhuis.