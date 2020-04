Oud-politicus Raf Corijn overleden CDR

14 april 2020

Raf Corijn, voormalig gemeenteraadslid en provincieraadslid voor de PVV, is op paaszondag 12 april overleden op 85-jarige leeftijd. Zijn echtgenote Michelline -Mietje- Bertrem, overleed begin dit jaar op 89-jarige leeftijd. Het koppel woonde in bij hun enige zoon Lex die als mantelzorger optrad. Raf was 35 jaar lang directeur van het PMS Centrum in Kortrijk, gaf zelf 17 jaar lang les en was een man van vele engagementen. “Op een bepaald moment zette hij zich vrijwillig in voor 49 verenigingen”, vertelt zoon Lex. “M’n pa werd beschreven als joviaal, diplomatisch, luisteraar, bruggenbouwer en bressendichter en bovenal een minzame man. Z’n gedrevenheid ging verder dan zijn werk en de vele engagementen voor scholen, mensen met beperkte mobiliteit, voor dag- en woonondersteuning voor zorgbehoevenden en het algemeen sociaal leven in Roeselare. Zo speelde hij ook een zeer belangrijke rol bij de oprichting van de afdeling van de liberale partij. Dit was het begin van zijn politieke carrière als gemeenteraadslid in Roeselare en provincieraadslid van West-Vlaanderen.” Raf werkte eveneens als kabinetssecretaris bij Lucienne Herman-Michielsen en bij voormalig cultuurminister Karel Poma. “De kabinetsleden kwamen tot enkele jaren terug tweemaal per jaar samen. Ontmoetingen waar pa heel erg naar uitkeek om herinneringen van een ongelofelijk team en een politieke tijd te delen”, aldus Lex. Verder was Corijn secretaris en lid van de vzw Belvosur, lid van de raad van bestuur van kinderopvang ’t Bolhoedje, Ridder in de Kroonorde, Ridder in de Leopoldsorde en Officier in de Kroonorde. Raf Corijn is ook vereeuwigd in het Roeselaarse straatbeeld. “In de Ronde Kom ligt de ‘Fontein van Corijn’, zoals deze na de officiële inhuldiging in de lokale kranten werd beschreven,” zegt Lex. “ Deze fontein staat symbool voor de kracht en inzet van mijn vader, in het voorbije leven, een gids in menselijk inzicht. “

De uitvaartplechtigheid zal door de coronamaatregelen op een later te bepalen moment georganiseerd worden.