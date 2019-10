Orgelkring herdenkt bevrijding door Pools leger met concert in Sint-Michielskerk CDR

01 oktober 2019

Orgelkring Adriaen Willaert bundelt de krachten met de stad Roeselare voor het herdenkingsconcert Remembrance op zaterdag 12 oktober om 19.30 uur in de Sint-Michielskerk.

Het concert kadert in de 75ste verjaardag van de bevrijding van Roeselare door het Poolse leger onder leiding van generaal Maczek. Op het programma staat een film van Eddy Lepez over de bevrijding met op de achtergrond orgelmuziek gebracht door Eric Hallein op het groot orgel. Daarnaast brengt Romain Decommere een passend verhaal en zingt het Vocaal Ensemble Adriaen Willaert werk van Engelse componisten. Op het einde is er een massazang.

Het geheel wordt ondersteund door een enthousiaste slagwerkgroep uit de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Roeselare en ook het klaroenkorps van de Koninklijke Harmonie Het Gildemuziek is van de partij en brengt onder andere de Last Post. Tot slot brengen de Vaderlandslievende Verenigingen Roeselare hulde aan de gesneuvelden en de Poolse bevrijders, gevolgd door de uitvoering van de nationale hymnes van Europa, Polen en België. De toegang is gratis.