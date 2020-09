Orgelkring Adriaen Willaert kleurt najaar muzikaal met festivals en deelname aan Open Monumentendag Charlotte Degezelle

01 september 2020

17u53 0 Roeselare Orgelkring Adriaen Willaert neemt dit najaar de orgelfestivaldraad opnieuw op met drie concerten binnen het Internationaal Orgelfestival, een deelname aan Open Monumentendag op zondag 13 september en het Stadsorgelfestival.

“In het voorjaar en de zomermaanden moesten we enkele concerten annuleren door Covid-19”, opent Eric Hallein. “Maar op zondag 20 september kunnen we uiteindelijk ons International Orgelfestival opstarten met een concert sopraan Cristel De Meulder en organist Jan Van Mol om 16 uur in de O.-L.-Vrouwekerk. Op zaterdag 28 november om 20 uur brengen we in de Sint-Michielskerk een indrukwekkend Haydn-Mozart concert door het koor Chorus begeleid door het strijkersensemble Westhoek Consort en met solisten Kevin Castelyn op klarinet, Anna Zeuwts op harp, Tineke Devoghel op dwarsfluit en ikzelf op orgel. Net als vorig jaar organiseren we ook opnieuw een eindejaarsconcert in de Protestantse kerk. Dit op 27 december om 16 uur en met Astrid Casteels op blokfluit, Thuy Ca Le op klavecimbel en opnieuw mezelf op orgel en klavecimbel.” Daarnaast zijn er ook nog drie gratis concerten in het kader van het Stadsorgelfestival. Dit op 5 september om 17 uur in de O.-L.-Vrouwekerk, op 17 oktober om 17.30 uur in de Sint-Martinuskerk en op 19 december om 18.30 uur in de Sint-Petrus en Pauluskerk.

De Orgelkring organiseert niet louter optredens, maar engageerde zich dit jaar ook voor Open Monumentendag. “We lieten een film maken over de Roeselaarse orgelgeschiedenis van de renaissanceperiode tot de 20e eeuw. In de film, onder meer gefilmd met een drone, is er aandacht voor de verschillende orgelbouwers maar ook voor de orgelkasten van Clément Carbon. We tonen die film op zondag 13 september om 14, 15, 16 en 17 uur. Tussenin zorg ik voor intermezzo’s op orgel. Bovendien komt een nazaat van Carbon, architect Piet Viérin, om 17 uur de film inleiden. Hij zal et niet alleen hebben over Clément Carbon, maar ook over z’n grootvader die instond voor de wederopbouw van de Rumbeekse kerk en z’n vader en zoon die eveneens architect zijn want vier generaties architecten is vrij uniek.”

Meer op www.organassociation-adriaenwillaert.com.