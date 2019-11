Opvolger Pabo opent loveshop met stunt: ruil uw oud seksspeeltje in voor een nieuw CDR

04 november 2019

15u02 3

In maart ging het erotische postorderbedrijf Pabo failliet. De groep Babylon, die in Wallonië en Frankrijk al een aantal winkels uitbaat, heropent tijdens de maand november drie oude Pabowinkels onder de noemer Babylon-loveshops. De uitrol van dit vernieuwde winkelconcept start komend weekend met de opening van de eerste Vlaamse Babylon-loveshop langs de Brugsesteenweg. Vanaf zaterdag 9 november kunnen de klanten kennismaken met een totaal nieuwe winkel waar positieve seksualiteitsbeleving in een ontspannen sfeer centraal staat. Tijdens de dag van de opening wordt iedereen onthaald met een welkomstdrankje en goodiebag. Babylon pakt bovendien meteen uit met een stunt tijdens het openingsweekend. De eerste 50 klanten die met een oud seksspeeltje langskomen, krijgen er een gloednieuw in de plaats. De deuren van Babylon-loveshop langs de Brugsesteenweg 427 openen zaterdag om 10 uur voor het eerst de deuren. Vanaf dan is de winkel open van maandag tot zaterdag van 10 tot 20 uur.