Optiekpunt strijdt tegen kinderblindheid in Afrika

04 september 2019

Optiekpunt uit Roeselare uit de Jan Mahieustraat ontvangt van Licht voor de Wereld, een ngo die in Afrika blindheid bestrijdt, het label ‘Opticien voor de Wereld’. Dit hebben ze te danken aan het financieel ondersteunen van Licht voor de Wereld. Dankzij hun bijdrage kan een lokale oogarts in Congo, Rwanda en Tanzania om twee kindercataractoperaties uitvoeren. Zaakvoerster Heleen Windels is fier. “We vinden de strijd tegen kinderblindheid ontzettend belangrijk. Als je weet dat 40 % van die kinderen niet blind hoeft te zijn en ze met een eenvoudige ingreep kunnen zien, dan willen we hier met veel plezier aan meewerken,”, zegt ze. Optiekpunt engageert zich ook hun cliënteel te informeren over de wereldwijde ongelijkheid op het vlak van oogzorg en de relatief eenvoudige oplossing die Licht voor de Wereld aanreikt.