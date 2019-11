Optiek Lunette herdoopt Black Friday tot White Friday en steunt zo Vélo Afrique CDR

28 november 2019

16u33 0 Roeselare Optiek Lunette geeft vrijdag en zaterdag een volledig eigen invulling aan Black Friday. Geen kortingen bij hen, maar een gift voor Vélo Afrique en dan wel meer specifiek voor de scholenbouw in Rwanda.

“Ik ben niet echt tegen Black Friday want de voorbije jaren heb ik er zelf aan deelgenomen”, vertelt zaakvoerster Charlotte Wyseur. “Ik selecteerde een aantal monturen en gaf er korting op. Maar eigenlijk kreeg ik daar bijzonder weinig reactie op. Mensen kiezen een montuur omdat ze hen goed staat, niet omdat ze afgeprijsd is. Daarom besloot ik om het dit jaar over een andere boeg te gooien en me te onderscheiden van alle handelszaken die wel Black Friday vieren.” Voor Charlotte is het vrijdag en zaterdag White Friday, twee dagen waarop ze een goed doel steunt. “Volgend jaar in oktober trek ik samen met 26 andere dames naar Rwanda om er te gaan fietsen voor Vélo Afrique”, zegt ze. “Zo steunen we op een hel directe manier de lokale scholenbouw. Om te mogen deelnemen moet je fondsen inzamelen. Dat zette me aan het denken en zo kwam ik op het concept van mijn White Friday. Klanten die vrijdag en zaterdag een koop doen, krijgen geen korting maar daarentegen zal ik in hen naam 10% van hun aankopen storten aan Vélo Afrique. Als er iemand bijvoorbeeld een bril koopt van 600 euro, dan gaat er 60 euro naar het goeie doel.”

Meer op www.optieklunette.be.