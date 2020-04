Oproep Roeselaarse motard gaat viraal én wordt gehoord door Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) Charlotte Degezelle

26 april 2020

Een filmpje van Tom Debaere, uitbater van Einser Engine's motorstore in Roeselare, waarin hij de overheid vraagt wanneer de motards opnieuw de weg op kunnen voor hun plezier is in een mum van tijd meer dan 2.000 keer gedeeld op sociale media. Enkele uren na de post op Facebook gaf Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) het verlossende antwoord tijdens VTM NIEUWS.



“Als ik zie dat je mag gaan fietsen, gaan lopen, gaan paardrijden, gaan kajakken, tennissen, … Dat je nu al met drie personen bepaalde dingen mag doen, dan vraag ik me wel af waarom wij niet met onze moto op pad mogen”, zegt Tom in z’n filmpje. “Ik heb me de voorbije maand nooit echt gemoeid in al de discussies over het al dan niet mogen rijden met de motor omdat ik het ergens wel snapte. Maar nu de maatregelen terug versoepeld worden, mag er ook wel een versoepeling komen op de hobby’s. Motorrijden is voor ons een hobby, heel veel mensen gebruiken hun motor voor essentiële verplaatsingen maar willen ook graag eens een niet-essentiële verplaatsing doen. Waarom kan dat niet? Heel veel motards hebben de vraag al gesteld. Waarom kan dit niet? Maar het blijft stil, er komen geen antwoorden. Dat is heel jammer, we voelen ons als motards in de steek gelaten.”

Debaere gaat verder met een duidelijke oproep: “Ik vraag aan alle motorclubs, alle -verenigingen en iedereen die ook maar een beetje motorminded is: stel de vraag aan de overheid. Er zijn kanalen genoeg om die vraag te stellen: wanneer mogen wij de baan op, wanneer krijgen wij het recht om weer met onze hobby op de weg te komen? Ik ben niet pissed, ik ben niet dul (kwaad, nvdr.), ik ben niet ontgoocheld, maar ik zou graag terug mijn ontspanning hebben. Ik, samen met de zoveel duizenden motorrijders hier in België.”

Motorrijden is sport

Sinds Debaere het filmpje zaterdagmiddag postte, werd het al meer dan 2.000 keer gedeeld door gelijkgestemden. Het resultaat bleef niet uit. Tijdens het VTM NIEUWS liet Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) weten dat motorrijden beschouwd word als sport en dat de motards dus de weg op kunnen. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat ze heel het land rondcruisen, op pad gaan met twee op een motorfiets of met een sidecar.



