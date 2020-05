Oprichter Pralineur Van Coillie overleden CDR

15 mei 2020

14u52 30 Roeselare De stichter van Pralineur Van Coillie, Germain Van Coillie, is donderdag overleden.

Germain werd geboren in 1936 en richtte op zijn veertigste samen met zijn vrouw Eliane Tillie Pralineur Van Coillie op. Aanvankelijk bij hen thuis in Beveren, maar ondertussen is de zaak al jaren gevestigd op de Brugsesteenweg. Germain droomde al jaren van een eigen pralinezaak en uiteindelijk verkocht het koppel zelfs allebei hun auto’s om vormen te kunnen kopen. Maar het najagen van zijn droom bleek een schot in de roos, want na amper zes maanden kon Germain zijn auto al terugkopen. Talent had hij te over en hij werd dan ook drie keer uitgeroepen tot beste chocolatier ter wereld. Enkele jaren geleden namen zijn dochter Magalie en kleinzoon Alexandre de zaak over.

De afscheidsplechtigheid zal door de coronamaatregelen plaatsvinden in familiekring. Condoleren kan op www.commeyne.be.