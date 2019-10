Oppositie kant zich tegen prijsstijging afvalzakken CDR

22 oktober 2019

15u50 0 Roeselare Afvalintercommunale Mirom kondigde begin deze maand aan dat de prijzen van de afvalzakken vanaf 1 januari stijgen. De Roeselaarse oppositiepartijen Groen, N-VA en Vlaams Belang zijn daar niet over te spreken.

Vanaf volgend jaar betaal je voor een grote restafvalzak 1,70 euro in plaats van 1,30 euro en voor een kleine 0,85 euro in plaats van 0,65 euro. De prijs van de PMD-zak stijgt van 0,125 euro naar 0,15 euro. De prijsstijging kwam ter sprake op de gemeenteraad en Groen, N-VA en Vlaams Belang lieten duidelijk verstaan dat dit voor hen niet kan. “Dit is een pestbelasting”, vindt Bert Wauters van Groen. “We stellen voor dat de prijs de komende twee jaar niet wijzigt. In die periode kan de impact van PMD+ onderzocht worden en indien nodig kan de prijs van de zakken dan nog opgetrokken worden.”

Brecht Vermeulen (N-VA) heeft het moeilijk met het feit dat de prijsstijging werd aangekondigd voor er een debat over werd gevoerd. “We worden in de gemeenteraad voor voldongen feiten gesteld.”

Ook Vlaams Belang vindt de prijsstijging ongepast. “Er zou beter werk gemaakt worden van steviger zakken en extra ophaalrondes”, meent Tina Feys.

Schepen Henk Kindt, voorzitter van Mirom, benadrukte dat de prijsstijging absoluut geen belasting is. “Het gaat om het doorrekenen van de kosten aan de vervuiler, wat ons door de overheid wordt opgelegd. We leren bovendien uit de ervaringen van andere intercommunales dat mensen bewuster omgaan met hun restafvalzak als die duurder wordt.”