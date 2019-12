Oppositie bezorgd over gladde fietspaden in Zeger Malfaitstraat CDR

17 december 2019

07u45 5 Roeselare Van gladheid is door de wel heel milde temperaturen voorlopig nog geen sprake, maar op de gemeenteraadszitting maandagavond toonden verschillende partijen zich toch bekommerd over gladheid van de fietspaden.

Raadsleden Tina Feys (Vlaams Belang) en Lieve Lombaert (N-VA) kaartten de toestand van de fietspaden in de Zeger Malfaitstraat bij vriesweer aan. “Zelf fietste ik tijdens de eerste vorst van Rumbeke naar het station in de vroege uurtjes”, zegt Feys. “Het viel me op dat het druk bereden fietspad in de Zeger Malfaitstraat tot aan de spoorwegovergang met de Mandellaan niet gepekeld was. Ik hoorde over verschillende valpartijen, vooral op de kruising van de Zeger Malfaitstraat met de Lekkenstraat en dat veel scholieren op de rijbaan fietsen omdat ze het fietspad niet durven te gebruiken. De fietssuggestiestroken blijken op dat kruispunt bij vorst ware spiegels te zijn. Toch is de Zeger Malfaitstraat opgenomen in het pekelplan. Hoe komt het dan dat deze niet gepekeld werden?”

“Bij navraag aan onze stadsdiensten is gebleken dat het pekelplan aangepast is en dat er in een deel van de Zeger Malfaitstraat niet meer gepekeld zal worden”, vult Lombaert aan. “Waarom deze beslissing? Zijn er nog andere aanpassingen aangebracht aan de pekelroutes? Wordt dit plan jaarlijks geëvalueerd en aangepast?” Gerdi Casier (Sp.a en De Vernieuwers) wil graag dat bij sneeuw eerst de fietspaden en dan pas de rijwegen worden geruimd. “Zo geven we een positief signaal aan de meest kwetsbare weggebruikers”, oordeelt hij.

Schepen Marc Vanwalleghem (CD&V) reageert: “Elke winter leveren we ernstige inspanningen voor een vlot en veilig verkeer bij vorst, vooral tijdens de spits. We zijn goed voorbereid en indien nodig moeten zelfs andere diensten inspringen. Wat de suggestie van Gerdi betreft, kochten we twee jaar geleden een kleine tractor met schop waarmee we de sneeuw vlot van de fietspaden kunnen verwijderen. Voor de Zeger Malfaitstraat is het pekelplan niet aangepast. Ook vorig jaar al werd een deel van de straat niet gepekeld en daar kregen we geen enkele klacht over binnen. Maar we nemen jullie opmerkingen nu wel mee als twee volwaardige klachten.”