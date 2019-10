Opnieuw zeven ontslagen bij Focus-WTV door dalende reclame-inkomsten Hans Verbeke

07 oktober 2019

15u06 13 Roeselare De regionale televisiezender Focus-WTV heeft zeven medewerkers moeten ontslaan. Vooral de dalende reclame-inkomsten liggen aan de basis van die beslissing. Het is al de vierde ontslagronde bij de regionale zender in tien jaar. “Ik had het liever anders gezien, maar we hebben geen andere keuze”, zegt algemeen directeur Stephan Adriaenssens.

“Als je de jaarrekeningen van 2010 tot 2018 bekijkt van alle regionale televisiezenders in Vlaanderen, zie je dat het aantal voltijdse jobs gekrompen is tot een derde”, zegt Stephan Adriaenssens, in een vorig leven nog algemeen directeur van VOKA West-Vlaanderen en sinds april 2017 aan de slag bij Focus-WTV. “De dalende reclame-inkomsten stellen de sector voor grote problemen. Dat is overigens niet alleen het geval voor de regionale, maar ook voor de nationale zenders.”

Begrip voor de pijnlijke beslissing

Kort na de aanstelling van Adriaenssens was er al eens een ontslagronde. Omdat de Regionale Media Maatschappij (RMM), de koepelholding boven tv-zenders WTV en Focus en productiehuis Picstory, financieel in zwaar weer blijft zitten, vallen nu opnieuw ontslagen. De getroffen journalisten, medewerkers uit de productie en de administratie kregen dat vrijdagavond te horen. “We hebben ruim de tijd genomen om met iedereen te spreken”, gaat Adriaenssens v erder. “Ik heb de indruk dat de medewerkers begrip tonen voor de ingreep. Bij de mensen die moeten gaan, ligt dat begrijpelijk anders.”

We hopen dat dit volstaat om beter gewapend te zijn voor de toekomst Stephan Adriaenssens

Meer freelancers

Volgens Adriaenssens is de nieuwe ontslagronde nodig om de toekomst van de regionale tv-zender in onze provincie niet verder te bezwaren. “We hopen dat dit volstaat om beter gewapend te zijn voor de toekomst. De kijker zal hier overigens niks van merken. We blijven uitzenden en programma’s maken zoals vroeger. Alleen zal dat met minder eigen mensen en meer freelancers gebeuren. Uiteraard zetten we zwaar in op de zoektocht naar extra inkomsten.” De getroffen werknemers zijn tussen 5 en 26 jaar aan de slag bij Focus-WTV. Wie het meest dienstjaren op de teller heeft, kijkt aan tegen een opzegtermijn van twee jaar. In 2010 werkten bij RMM nog tachtig mensen. Nu zijn dat er nog vijftig.