Opnieuw wat genieten dankzij zomerse temperaturen en versoepelde coronamaatregelen CDR

08 mei 2020

Roeselare leek vrijdag te ontwaken uit een winterslaap. Dankzij de zomerse temperaturen en de afbouw van de coronamaatregelen konden we vrijdag met z’n allen even proeven van wat genieten nu weer is. De zon probeerde door de wolken te priemen, maar slaagde er helaas niet echt in. Toch ging de temperatuur vlotjes boven de 20 graden wat ons massaal uit ons kot deed breken. Met naleving van de social distancing natuurlijk. Het Sterrebos oefende z’n aantrekkingskracht uit op tal van wandelaars en lopers, aan het Kanaal Roeselare-Leie werd er volop gevist en op het Kanaal leefden de leden van de Roeselaarse Kajakvereniging zich uit. Ook fietstochtjes blijven razend populair in tijden van corona en wie zich achteraf wou belonen met een ijsje kon niet anders dan aanschuiven bij de verschillende Roeselaarse ijssalons.