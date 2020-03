Opnieuw sterfgeval in AZ Delta door coronavirus Alexander Haezebrouck

25 maart 2020

14u32 28 Roeselare In het AZ Delta is dinsdag opnieuw een man overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het gaat om een 73-jarige man die al medische problemen had.

In totaal stierven al drie patiënten in de ziekenhuizen van AZ Delta aan het virus. Maandag bezweek de 90-jarige Roger Devolder uit Moorslede en vorige week stierf de 89-jarige Godelieve Hylebos uit Ardooie aan het virus. De naam van de laatste coronadode is nog niet bekend. Er verblijven op dit moment 76 coronapatiënten in de ziekenhuizen van AZ Delta, waarvan 10 op de intensieve zorg. Dat is een sterke stijging. Maandag ging het nog om 55 coronapatiënten in het totaal. In de Wilgenstraat in Roeselare worden op dit moment 48 coronapatiënten verzorgd, waarvan 10 op intensieve zorg. In de campus in Menen staat de teller op 20 opnames, dat zijn er 5 meer sinds afgelopen weekend. In de campus in Torhout worden 6 patiënten verzorgd en in de campus in de Brugsesteenweg liggen nog eens 2 patiënten. In het AZ Delta verblijven ook 52 mensen van wie vermoed wordt dat ze besmet zijn met het coronavirus.