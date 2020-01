Opnieuw smullen van Blasiusmacrons CDR

13 januari 2020

De Blasiusmacrons zijn er weer. Naar aanleiding van Blasius Kermesse begin februari werden door de vrijwilligers van het Blasiuscomité opnieuw duizenden koekjes gebakken, een typisch Rumbeekse lekkernij. Blasiusmacrons zijn kleine ronde koekjes gespoten op een blad papier die al meer dan een eeuw één keer per jaar gebakken worden in Rumbeke en daardoor een heel nostalgisch karakter hebben. De koekjes zijn momenteel te koop in de cafetaria van WZC Sint-Henricus langs de Sint-Rochusstraat en in café Torentje langs de Oekensestraat. Ook tijdens Blasiuskermesse in PC Den Hazelt zijn de Blasiusmacrons te koop. Dit op zaterdag 1 en zondag 2 februari van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Dit zolang de voorraad strekt.